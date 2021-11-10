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Гаврилов: чего мне переживать за эту сборную России? У меня там брат или сват играет?

Гаврилов: чего мне переживать за эту сборную России? У меня там брат или сват играет?
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Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о сборной России и выступлении российских клубов в еврокубках.

«Чего мне переживать за эту сборную России? У меня там брат или сват играет? Ну и что, что это сборная нашей страны? Я смотрю за футболом! Меня спрашивали недавно: вы смотрели матч «Локомотива» и «Спартака»? А мне такой футбол не особо интересен.

Что лучше выбрать: «Рома» против «Наполи» или «Спартак» с «Локомотивом»? Ответ очевиден. Тот футбол намного интереснее нашего. Также абсолютно без разницы кто из наших команд попадёт в еврокубки, потому что я знаю, что они будут вылетать один за одним», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В ближайшее время сборной России предстоит провести два решающих матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

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