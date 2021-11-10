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Полузащитник «Арсенала» Смит-Роу рассказал, как проходил просмотр в «Челси»

Полузащитник «Арсенала» Смит-Роу рассказал, как проходил просмотр в «Челси»
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмиль Смит-Роу признался, что мог стать игроком «Челси», но не прошёл отбор.

«Перед тем, как стать игроком «Арсенала», я отправился на просмотр в «Челси». Там уже проходил отбор мой одноклубник, и он замолвил за меня слово. Я не знаю, как ему это удалось, но я действительно попал на просмотр в «Челси». Однако меня не взяли в клуб. Это было сложно принять. Тогда я сразу же отправился в «Арсенал» и, к счастью, они меня взяли. Назад я больше не оглядывался», — приводит слова хавбека Goal.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Смит-Роу принял участие в 11 матчах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Видео гола Смита-Роу в матче с «Уотфордом»:

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