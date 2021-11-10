«Ювентус» предложил Рэмси «Роме». Туринцы готовы платить валлийцу 60% зарплаты

Туринский «Ювентус» предложил полузащитника Аарона Рэмси другим клубам, среди которых «Рома», сообщает Calciomercato.
«Старая синьора» согласна отдать Рэмси в аренду бесплатно и при этом платить валлийцу 60% зарплаты. Таким образом клуб, согласившийся на сделку, заплатит Аарону около € 1,5 млн за полтора года, оставшиеся по контракту.
В «Ювентусе» больше не намерены давать шансы Рэмси, который не сумел проявить себя в итальянском чемпионате. Сообщалось, что туринцы разорвут контракт с Аароном, чтобы футболист самостоятельно смог найти себе новый клуб. Не исключается вариант возвращения игрока в английскую Премьер-лигу.
В минувшем сезоне Серии А Аарон Рэмси провёл 22 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне валлиец провёл за туринцев всего три матча в чемпионате Италии.
Напомним, Рэмси перешёл в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента из лондонского «Арсенала». Контракт 30-летнего полузащитника с туринским суперклубом действует до 30 июня 2023 года.
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