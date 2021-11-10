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Переводчик Кокорина: пока Саша был в душе, его машину запарковали в футбольных воротах

Переводчик Кокорина: пока Саша был в душе, его машину запарковали в футбольных воротах
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Максим Долгий, ассистент и переводчик нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал об адаптации российского форварда в Италии.

«Приняли его хорошо. Все ребята в «Фиорентине» очень дружелюбные, особенно латиноамериканцы. С Касересом они постоянно шутили.

Помню один эпизод: Саша вышел из раздевалки после тренировки и не смог найти свою машину на стоянке. И тут охранник говорит: «Посмотри в воротах на поле». Короче, Касерес, пока Саша был в душе, взял ключи от его машины и припарковал ее прямо в воротах на тренировочном поле.

При этом на тренировках атмосфера была абсолютно рабочей, но потом ребята могли себе позволить по-доброму посмеяться.

В столовой все вместе ужинали, общались, пили кофе. Обстановка была очень дружной. Саше все нравилось, было приятно находиться с командой. Единственное, о чем он жалел — что он не знал итальянского, так как ребята преимущественно общались на нем. Но они и без этого постоянно вовлекали Сашу в процесс, поддерживали и давали почувствовать, что он — часть команды», — цитирует Долгого «Матч ТВ».

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