Переводчик Кокорина: пока Саша был в душе, его машину запарковали в футбольных воротах

Максим Долгий, ассистент и переводчик нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал об адаптации российского форварда в Италии.
«Приняли его хорошо. Все ребята в «Фиорентине» очень дружелюбные, особенно латиноамериканцы. С Касересом они постоянно шутили.
Помню один эпизод: Саша вышел из раздевалки после тренировки и не смог найти свою машину на стоянке. И тут охранник говорит: «Посмотри в воротах на поле». Короче, Касерес, пока Саша был в душе, взял ключи от его машины и припарковал ее прямо в воротах на тренировочном поле.
При этом на тренировках атмосфера была абсолютно рабочей, но потом ребята могли себе позволить по-доброму посмеяться.
В столовой все вместе ужинали, общались, пили кофе. Обстановка была очень дружной. Саше все нравилось, было приятно находиться с командой. Единственное, о чем он жалел — что он не знал итальянского, так как ребята преимущественно общались на нем. Но они и без этого постоянно вовлекали Сашу в процесс, поддерживали и давали почувствовать, что он — часть команды», — цитирует Долгого «Матч ТВ».
- 10 ноября 2021
-
17:00
-
16:54
-
16:21
-
16:17
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
15:32
-
15:22
-
15:03
-
15:01
-
14:32
-
14:26
-
14:12
-
14:05
-
14:04
-
13:39
-
13:34
-
13:26
-
13:14
-
13:08
-
12:58
-
12:48
-
12:45
-
12:37
-
12:15
-
12:01
-
11:56
-
11:30
-
11:22
-
11:03
-
10:58
-
10:55
-
10:33
-
10:07