Чешский миллиардер приобрёл 27% акций «Вест Хэм Юнайтед»

«Вест Хэм Юнайтед» на официальном сайте объявил о приобретении 27% акций клуба чешской инвестиционной группой 1890s holdings.

Согласно условиям сделки, глава группы, миллиардер Даниэль Кршетински и его деловой партнёр Павел Хорски войдут в совет директоров английского клуба.

«Я рад, что эта сделка закрыта. Я люблю футбол, ценю и уважаю исключительную историю и традиции «Вест Хэм Юнайтед», а также преданную и страстную фанатскую базу клуба. Развитие и рост клуба в последние годы были очевидны для всех. Я рад стать частью этого проекта, у которого большое будущее», — отметил Кршетински.

«Вест Хэм Юнайтед» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (26).