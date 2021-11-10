Иван Ракитич: я хочу, чтобы Бензема продолжал играть так же, но только не против нас

Хорватский полузащитник испанской «Севильи» Иван Ракитич оценил игру французского нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.
«Работа, которую Карим Бензема проделывает в течение многих лет, просто потрясает. Он вполне мог бы получить «Золотой мяч». Он всегда участвует в крупных турнирах и соревнованиях. Он очень долго находится в «Реале» и, самое важное, забивает важные голы. После ухода Криштиану Роналду он явно стал лидером на поле. Он просто уникален. Я хочу, чтобы он продолжал выступать в том же духе, но только не когда встречается с моей командой», – цитирует Ракитича «твиттер» Madrid Xtra со ссылкой на beIN Sports.
В текущем сезоне Бензема провёл 15 матчей, в которых отметился 14 голами и 8 результативными передачами. Портал Transfermarket оценивает футболиста в € 25 млн.
- 10 ноября 2021
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