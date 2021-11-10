Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Ракитич: я хочу, чтобы Бензема продолжал играть так же, но только не против нас

Иван Ракитич: я хочу, чтобы Бензема продолжал играть так же, но только не против нас
Комментарии

Хорватский полузащитник испанской «Севильи» Иван Ракитич оценил игру французского нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.

«Работа, которую Карим Бензема проделывает в течение многих лет, просто потрясает. Он вполне мог бы получить «Золотой мяч». Он всегда участвует в крупных турнирах и соревнованиях. Он очень долго находится в «Реале» и, самое важное, забивает важные голы. После ухода Криштиану Роналду он явно стал лидером на поле. Он просто уникален. Я хочу, чтобы он продолжал выступать в том же духе, но только не когда встречается с моей командой», – цитирует Ракитича «твиттер» Madrid Xtra со ссылкой на beIN Sports.

В текущем сезоне Бензема провёл 15 матчей, в которых отметился 14 голами и 8 результативными передачами. Портал Transfermarket оценивает футболиста в € 25 млн.

Новость по теме
Франк Кессье хочет получать € 9 млн в год. «Милан» предлагает € 6 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021