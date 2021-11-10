«Надеемся, нас услышат». Кьеллини призвал пересмотреть футбольный календарь

Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мнением о напряжённом футбольном календаре.
«У футболистов очень большая нагрузка, и у всех команд было меньше времени на восстановление минувшим летом. Все в такой ситуации, но её необходимо исправить. Нужно пересмотреть календарь на следующие несколько лет, потому что игрокам, которые выступают в еврокубках и во внутренних чемпионатах, а также играют за национальные команды, очень тяжело. Мы надеемся, что нас услышат, и решение будет найдено. Это решение должно защитить здоровье игроков. Без самых важных футболистов шоу будет совсем другим», — приводит слова Кьеллини Rai Sport.
Ранее стало известно, что Кьеллини не сможет помочь сборной Италии в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2022 с командами Швейцарии и Северной Ирландии из-за травмы приводящей мышцы.
- 10 ноября 2021
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