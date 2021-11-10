Тренер сборной Кипра: у нас оптимистичные ожидания от матча с Россией

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России, который состоится завтра, 11 ноября.
«Завтра мы играем с главной командой группы, лидером. Обещаем, что покажем хорошую игру, это наш национальный долг. Выложимся на все 100%. Рад, что мы снова работаем с игроками. Хочу отметить их настрой. У меня оптимистичные ожидания от завтрашней игры, но победит сильнейший.
В первом тайме нашего первого матча Россия была лучше, после 60-й минуты мы давили, но соперник всё равно победил. Каждая игра — это отдельная история. Посмотрим, как всё сложится завтра, потому что под каждого соперника мы выбираем определённую тактику.
Мы помним, что в Санкт-Петербурге АПОЭЛ вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Это знаковый успех. Завтра у нас другая мотивация — мы хотим показать наш дух, мы готовы к игре», — передаёт слова Костеноглу корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 10 ноября 2021
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:21
-
18:07
-
18:03
-
17:46
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:19
-
17:19
-
17:00
-
16:54
-
16:21
-
16:17
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
15:32
-
15:22
-
15:03
-
15:01
-
14:32
-
14:26
-
14:12
-
14:05
-
14:04
-
13:39
-
13:34
-
13:26
-
13:14
-
13:08