Тренер сборной Кипра: у нас оптимистичные ожидания от матча с Россией

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России, который состоится завтра, 11 ноября.

«Завтра мы играем с главной командой группы, лидером. Обещаем, что покажем хорошую игру, это наш национальный долг. Выложимся на все 100%. Рад, что мы снова работаем с игроками. Хочу отметить их настрой. У меня оптимистичные ожидания от завтрашней игры, но победит сильнейший.

В первом тайме нашего первого матча Россия была лучше, после 60-й минуты мы давили, но соперник всё равно победил. Каждая игра — это отдельная история. Посмотрим, как всё сложится завтра, потому что под каждого соперника мы выбираем определённую тактику.

Мы помним, что в Санкт-Петербурге АПОЭЛ вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Это знаковый успех. Завтра у нас другая мотивация — мы хотим показать наш дух, мы готовы к игре», — передаёт слова Костеноглу корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.