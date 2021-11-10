Карпин: в вопросе Дзюбы я поставил точку

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Кипра отметил, что больше не намерен обсуждать невызов нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную.

«В вопросе Дзюбы я поставил точку. Поставили ли вы — не знаю. Хотите спрашивайте меня про это, хотите нет. Это уже ваши проблемы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Дзюба в октябре отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Завтра, 11 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.