Валерий Карпин обратился к болельщикам сборной России в преддверии матча с Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам национальной команды в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром, а также поделился мнением о сопернике.
«Хотелось бы полный стадион завтра. Хочу попросить всех любителей футбола и болельщиков сборной помочь завтра по максимуму. Будем очень благодарны.
Не открою секрета, что команды по типу Кипра и другие, кто не считается фаворитами, умеют обороняться. Думаю, они выйдут в 5-4-1. Не так просто против большого количества обороняющихся атаковать, непросто находить свободные зоны. Хотя с Мальтой они играли более комбинационно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Завтра, 11 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 10 ноября 2021
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