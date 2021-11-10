Жоржиньо: если бы я получил «Золотой мяч», это стало бы стимулом для других игроков

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо признался, что хотел бы выиграть «Золотой мяч».



«Я не хочу ждать слишком многого, но я был бы лицемером, если бы сказал, что не думаю о «Золотом мяче». Будет прекрасно, если я получу награду, но если этого не произойдёт, я не стану жаловаться. Я не летаю в облаках и сосредоточен на другом. Я уже получил приз лучшему игроку года по версии УЕФА. Не мне решать, выиграю ли я «Золотой мяч», но это было бы стимулом для других игроков. Если бы я получил «Золотой мяч», это бы доказало, что не только голы принимаются во внимание», — приводит слова Жоржиньо Globo Esporte.

Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года. В него вошли: Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н’Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Неймар («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Луис Суарес («Атлетико»).