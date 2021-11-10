Канчельскис надеется, что Сергеев выйдет в старте сборной России на матч с Кипром

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Кипром, который состоится завтра, 11 ноября.
«Нам нужно думать о победе в матче с Кипром. Конкретно готовиться к этому матчу, потом к Хорватии. Некоторые футболисты начинают думать не о следующем матче, а о дальнейшем. Это неправильно. Давайте сначала будем отталкиваться от Кипра, а потом готовиться к Хорватии.
Приезжать и играть против команд, такого уровня, как Россия, Кипру очень престижно. Все футболисты понимают — сыграй они хорошо, может, получится уехать в топ-чемпионат, даже в российский. Их жизнь может поменяться во всём: финансово, другие команды, другой уровень. Кипр приедет и будет давать бой. Не надо думать, что Кипр не будет играть. Мы обязаны не дать им сыграть в футбол, который они любят.
Что касается Сергеева, то, возможно, он и выйдет в старте. Почему бы и нет, всё зависит от тренерского штаба. Но надеемся, что Сергеев выйдет: хорошо зарекомендовал себя в чемпионате, видно, что у парня есть желание, глаза горят», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 10 ноября 2021
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