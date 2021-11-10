ЭСК РФС признала ошибку арбитра в матче «Нижний Новгород» — «Локомотив»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизод с неназначением пенальти в ворота «Локомотива» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:2). Напомним, главным арбитром встречи был Алексей Сухой.
«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 51-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что если судья принял решение продолжить игру после незначительного толчка в спину атакующим игроком команды «Нижний Новгород» Ричлордом Эннином игрока обороняющейся команды «Локомотив» Дмитрия Баринова, то он должен был назначить 11-метровый удар за безрассудный толчок в спину соперника обороняющимся игроком команды «Локомотив» Тином Едваем», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
- 10 ноября 2021
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