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ЭСК РФС признала ошибку арбитра в матче «Нижний Новгород» — «Локомотив»

ЭСК РФС признала ошибку арбитра в матче «Нижний Новгород» — «Локомотив»
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизод с неназначением пенальти в ворота «Локомотива» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:2). Напомним, главным арбитром встречи был Алексей Сухой.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 51-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что если судья принял решение продолжить игру после незначительного толчка в спину атакующим игроком команды «Нижний Новгород» Ричлордом Эннином игрока обороняющейся команды «Локомотив» Дмитрия Баринова, то он должен был назначить 11-метровый удар за безрассудный толчок в спину соперника обороняющимся игроком команды «Локомотив» Тином Едваем», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

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