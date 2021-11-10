Ребров: Тедеско показал ролик, как маленький Максименко говорит, что хочет играть за ЦСКА

Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров оценил игру голкипера Александра Максименко в матче с ЦСКА.

«На Максика посыпалась критика после ЦСКА – думаю, помните гол, когда Заболотный положил в ближний угол. Я не согласен, что Саня виноват в этом мяче, но, конечно, согласен, что он не выручил. Объясню, что случилось: в этой ситуации было непонятно, куда ударит нападающий. Кофрие накрывал Заболотного и перекрывал ближний. Что касается мертвой зоны между рукой и ногой, то здесь не может быть правильного ответа. Риомми бы сказал рукой отбивать, Урванчки – ногой. В этой ситуации нет времени думать, действуешь просто на рефлексах. Плюс, мне кажется, у Максименко получилось нечто среднее между рукой и ногой, на этом время потерял.

Вообще про Максименко и матчи с ЦСКА еще Теддик шутил. Перед одним из дерби у нас была теория. В конце Доменико говорит: «Макси, я понял, почему ты все время варишь с ЦСКА, больше ты против них играть не будешь». Мы чуть напряглись и ничего не поняли, а Тедеско тут же вывел на экран ролик, как маленький Максик говорит, что хочет в дальнейшем играть за ЦСКА», — цитирует Реброва Sports.ru