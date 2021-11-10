Марио Фернандес принёс извинения за то, что не смог выучить русский язык

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, завершивший карьеру в сборной России, извинился за то, что не смог выучить русский язык.
«Могу честно попросить у всех прощения, особенно у наших уважаемых болельщиков за то, что так и не говорю на русском. Чтобы выучить язык, мне нужно каждый день посещать школу и заниматься по шесть-семь часов в день. Русский язык очень сложный и даётся мне тяжело. Однажды пошутил с Гильерме на этот счёт, говорю: «Как же ты так выучил язык? Ты что, в школе обучался?» Он говорит: «Да не ходил я никуда, просто взял и выучил». Отвечаю: «Но это просто невозможно!»
Первые три месяца учил язык, но потом оставил эту затею, потому что невозможно удержать концентрацию и предельно отдаваться выбранной теме. Чтобы я мог сделать что-то максимально качественно, я должен работать с полной отдачей, с полным погружением. Но было очень сложно держать концентрацию», — приводит слова Фернандеса «Спорт-экспресс».
- 10 ноября 2021
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