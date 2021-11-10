Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров рассказал о разнице между Александром Селиховым и Александром Максименко.

«Насчет конкуренции вратарей: киперы бывают разных типов. Например, Кафанов так готовил Джанаева, чтобы тот знал: есть он и только он, только он играет. И это работало. Максику, мне кажется, обязательно нужен конкурент, но нужны и гарантии, что у него есть право ошибиться, что его сразу не поменяют. Играть до ошибки – точно не его история. Селихов вообще другой, ему не нужна конкуренция, он сам с собой конкурирует. Он закрытый человек, в себе, на него не влияют окружающие обстоятельства. Посадите за ним хоть тер Штегена, хоть Алисона, ему вообще всё равно будет.

Надо ли было менять Максименко перед «Зенитом»? Мне кажется, нет. Селихов столько не играл – и сразу бросить его на такой матч? Плюс он ещё и приболел. Но вообще вратарей надо готовить циклами. Сейчас Селихов вышел на «Ростов», «Лестер» и «Локомотив» – это нормально. Начал с менее жёсткого матча, не бросили его в ворота сразу в Питере или в Лестере», — цитирует Реброва Sports.ru.