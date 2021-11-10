Дани Алвес не вернётся в «Барселону»

«Барселона» не станет заключать контракт с защитником Дани Алвесом, сообщает Marca.
По информации источника, руководство каталонского клуба не рассматривает вариант с возвращением 38-летнего футболиста в команду. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой главный тренер «Барселоны» Хави и президент клуба Жоан Лапорта заинтересованы в возвращении Алвеса.
Напомним, после Олимпийских игр в Токио Алвес заявил, что «Сан-Паулу» задерживает ему выплату долга. После этого отношения между игроком и клубом испортились. Футболист отказался возвращаться в расположение команды, пока не получит обещанные деньги. В августе 2019 года бразильский защитник подписал контракт с «Сан-Паулу», согласно которому зарплата Алвеса составляла $ 280 тыс. в месяц. Контракт бразильца был рассчитан до декабря 2022 года. На данный момент Алвес находится в статусе свободного агента.
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