«Монако» запросил за Головина € 46 млн
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Стала известна сумма, которую «Монако» хочет выручить в случае продажи полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает Liverpool Echo.
«Монако» оценил россиянина для «Эвертона» в € 46 млн. Трансфер, запланированный на январь, может сорваться из-за высокой цены игрока. В услугах Головина лично заинтересован главный тренер ливерпульцев Рафаэль Бенитес. В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл 21 матч во французской Лиге 1 и совершил 14 результативных действий, забив 5 мячей и отдав 9 голевых передач.
В сезоне-2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 16 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 28 млн.
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