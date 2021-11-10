«Монако» запросил за Головина € 46 млн

Стала известна сумма, которую «Монако» хочет выручить в случае продажи полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает Liverpool Echo.

«Монако» оценил россиянина для «Эвертона» в € 46 млн. Трансфер, запланированный на январь, может сорваться из-за высокой цены игрока. В услугах Головина лично заинтересован главный тренер ливерпульцев Рафаэль Бенитес. В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл 21 матч во французской Лиге 1 и совершил 14 результативных действий, забив 5 мячей и отдав 9 голевых передач.

В сезоне-2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 16 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 28 млн.