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Агент Тюкавина прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Сити» и «Челси»

Агент Тюкавина прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Сити» и «Челси»
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити» и «Челси».

«Ни «Манчестер Сити», ни «Челси» Тюкавиным не интересовались. Это всё вбросы. Дай бог, чтобы этот ажиотаж начался. Но сейчас главное, чтобы Костя закрепился в «Динамо», — цитирует Сафонова Sport24.

Недавно в СМИ появилась информация, согласно которой английские «Челси» и «Манчестер Сити» опережают конкурентов в борьбе за футболистов московского «Динамо» Арсена Захаряна и Константина Тюкавина. Также в число претендентов на молодых футболистов входят испанские «Реал», «Атлетико», «Севилья», голландские «Аякс» и ПСВ, итальянские «Аталанта», «Рома» и «Интер».

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