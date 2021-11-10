Маурисио Почеттино сравнил Лигу 1 и английскую Премьер-лигу

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший «Тоттенхэм Хотспур», поделился мнением о французской Лиге 1 и английской Премьер-лиге.
«У меня сложилось впечатление, что Лига 1 — это очень сложный чемпионат. Здесь множество качественных игроков. Думаю, Лига 1 наиболее требовательна к физической подготовке футболистов по сравнению с другими чемпионатами. Я считаю, что здесь есть потрясающе талантливые игроки и отличные тренеры.
В каждом матче вы можете видеть качество французских команд, которые способны побеждать и никогда не сдаваться. Думаю, что во Франции очень хороший чемпионат. Я рад быть здесь. Я не говорю, что Лига 1 лучше английской Премьер-лиги, но я думаю, что она более требовательна к физической подготовке спортсменов», — приводит слова Почеттино пресс-служба французской Лиги 1.
- 11 ноября 2021
-
00:43
-
00:30
-
00:28
-
00:07
- 10 ноября 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:36
-
23:34
-
23:19
-
23:14
-
22:52
-
22:33
-
22:32
-
22:17
-
22:10
-
22:09
-
21:55
-
21:48
-
21:29
-
21:28
-
21:17
-
21:14
-
21:13
-
21:00
-
20:59
-
20:42
-
20:35
-
20:21
-
20:18
-
20:09
-
19:59
-
19:59
-
19:24
-
19:20
-
18:57