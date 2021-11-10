Маурисио Почеттино сравнил Лигу 1 и английскую Премьер-лигу

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший «Тоттенхэм Хотспур», поделился мнением о французской Лиге 1 и английской Премьер-лиге.

«У меня сложилось впечатление, что Лига 1 — это очень сложный чемпионат. Здесь множество качественных игроков. Думаю, Лига 1 наиболее требовательна к физической подготовке футболистов по сравнению с другими чемпионатами. Я считаю, что здесь есть потрясающе талантливые игроки и отличные тренеры.

В каждом матче вы можете видеть качество французских команд, которые способны побеждать и никогда не сдаваться. Думаю, что во Франции очень хороший чемпионат. Я рад быть здесь. Я не говорю, что Лига 1 лучше английской Премьер-лиги, но я думаю, что она более требовательна к физической подготовке спортсменов», — приводит слова Почеттино пресс-служба французской Лиги 1.