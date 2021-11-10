Месси и Рамос не стали друзьями в «ПСЖ»

У игроков французского «Пари-Сен-Жермен» Лионель Месси и Серхио Рамос натянутые взаимоотношения. Об этом сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.
Сообщается, что Рамос быстро наладил общение со многими футболистами парижской команды, однако ему не удалось добиться тёплых отношений с Месси. Рамос выступал за «Реал Мадрид» с 2005 по 2021 год, а Месси представлял «Барселону» с 2003 по 2021 годы.
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси.
Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.
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