Юлиан Дракслер покинул расположение сборной Германии из-за травмы

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик сообщил, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер не поможет национальной команде в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Лихтенштейном и Арменией.
«У Юлиана мышечная травма, мне очень жаль. На тренировках он проявил себя, но из-за повреждения он не сможет сыграть», — приводит слова Флика пресс-служба сборной Германии на странице в «Твиттере».
Дракслер покинул расположение немецкой национальной команды и вернулся в Париж. Степень серьёзности травмы и сроки восстановление Дракслера пока не сообщаются.
Дракслер выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В нынешнем сезоне немецкий хавбек принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2012 года Дракслер играет за сборную Германии. В составе национальной команды футболист — чемпион мира (2014).
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