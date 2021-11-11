«Гомосятина лезет изо всех щелей». Украинский футболист раскритиковал фильм «Вечные»
Поделиться
Украинский нападающий казахстанского «Ордабасы» Дмитрий Хлебас поделился мнением о фильме «Вечные», основанном на комиксах издательства Marvel.
«Фильм «Вечные» – не рекомендую идти. Один из богов – «вечных» – будет геем, и они будут целоваться в кадре. Шок. «Гомосятина» лезет изо всех щелей. Уберите детей от экранов. Если б я знал», – написал Хлебас в «инстаграме».
Хлебас за всю карьеру выступал за киевское «Динамо», ужгородскую «Говерлу», полтавскую «Воркслу», минское «Динамо», черниговскую «Десну», ковалёвский «Колос» и шымкентский «Ордабасы». Также Дмитрий вызывался в сборную Украины до 21 года. В казахстанском чемпионате футболист появлялся на поле два раза и не отметился результативными действиями.
Комментарии
- 11 ноября 2021
-
00:43
-
00:30
-
00:28
-
00:07
- 10 ноября 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:36
-
23:34
-
23:19
-
23:14
-
22:52
-
22:33
-
22:32
-
22:17
-
22:10
-
22:09
-
21:55
-
21:48
-
21:29
-
21:28
-
21:17
-
21:14
-
21:13
-
21:00
-
20:59
-
20:42
-
20:35
-
20:21
-
20:18
-
20:09
-
19:59
-
19:59
-
19:24
-
19:20
-
18:57
Партнерский контент