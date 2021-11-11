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«Гомосятина лезет изо всех щелей». Украинский футболист раскритиковал фильм «Вечные»

«Гомосятина лезет изо всех щелей». Украинский футболист раскритиковал фильм «Вечные»
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Украинский нападающий казахстанского «Ордабасы» Дмитрий Хлебас поделился мнением о фильме «Вечные», основанном на комиксах издательства Marvel.

«Фильм «Вечные» – не рекомендую идти. Один из богов – «вечных» – будет геем, и они будут целоваться в кадре. Шок. «Гомосятина» лезет изо всех щелей. Уберите детей от экранов. Если б я знал», – написал Хлебас в «инстаграме».

Хлебас за всю карьеру выступал за киевское «Динамо», ужгородскую «Говерлу», полтавскую «Воркслу», минское «Динамо», черниговскую «Десну», ковалёвский «Колос» и шымкентский «Ордабасы». Также Дмитрий вызывался в сборную Украины до 21 года. В казахстанском чемпионате футболист появлялся на поле два раза и не отметился результативными действиями.

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