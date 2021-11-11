Футболистки «ПСЖ» получали угрозы накануне инцидента с нападением на их одноклубницу

Стало известно, что после ареста футболистки «Пари Сен-Жермен» Аминаты Диалло по подозрению в причастности к нападению на партнёршу по команде Хейру Хамрауи другие игроки парижского клуба также получали угрозы в дни, предшествовавшие нападению. Об этом информирует Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

Напомним, что вчера, в среду, 10 ноября, Диалло поместили под стражу после нападения, которое она предположительно организовала. При этом несколько игроков, в том числе Хамрауи, ранее получали угрозы.

В ходе инцидента на Хамрауи напали двое мужчин в масках, один из которых ударил её железным прутом по ногам после того, как вытащил её из машины, которую вела Диалло, после возвращения с командного обеда. Как оказалось впоследствии, этих мужчин могла подговорить именно Диалло, чтобы Хамрауи не могла выходить на поле. Футболистка получила травмы бёдер и большеберцовых костей, сейчас она уже идёт на поправку.

Источник отмечает, к дому Хейры Хамрауи приставлены два охранника — один внутри, а другой снаружи. Отношения между Хамрауи и Диалло, которая считалась невиновной, были охарактеризованы как дружеские, и пара даже вместе уезжала в отпуск. Сообщается, что окружающие удивлены предполагаемой причастностью Диалло к инциденту.