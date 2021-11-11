«Валенсия» не собирается продлевать контракт с Черышевым, который истекает в 2022 году

30-летний российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев может сменить клуб уже ближайшим летом, так как руководство «летучих мышей» не рассматривает вариант с продлением контракта с ним. Об этом сообщает испанское издание COPE.
«В «Валенсии» Черышев получил травмы всех видов, которые не позволили ему сыграть в более 41 % матчей. Его будущее вдали от Местальи», — информирует источник.
В текущем сезоне Денис принял участие в пяти встречах за «Валенсию» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. В сезоне-2020/2021 он появился на поле в 22 матчах, отдав три голевые передачи.
Напомним, Черышев стал игроком «Валенсии» летом 2019 года, перейдя из «Вильярреала» за € 6 млн. С тех пор он пропустил 47 матчей или 300 дней из-за травм.
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