«Милан» интересуется 16-летним воспитанником мюнхенской «Баварии»

«Милан» проявляет интерес к 16-летнему немецкому нападающему «Аугсбурга» Дзенану Пейчиновичу. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».



Отмечается, что переговоры с футболистом уже начал и леверкузенский «Байер». Контракт игрока с «Аугсбургом» истекает летом 2022 года и заинтересованные клубы рассчитывают воспользоваться этим.



Пейчинович является воспитанником академии мюнхенской «Баварии», а в 2017 году он перебрался в «Аугсбург» на правах свободного агента. Футболист имеет черногорские корни и даже привлекался в их сборную U-15. Однако затем он получил приглашение от Федерации футбола Германии и стал вызываться в сборные до 16 и до 17 лет соответственно, в составе которых провёл 9 матчей, забив 13 мячей. За команду «Аугсбурга» U-17 Пейчинович провёл 13 матчей, в которых забил 6 мячей.