Жером Ротен: Серхио Рамос должен стать капитаном «ПСЖ», он всегда побеждал

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен поделился мнением, что защитник клуба Серхио Рамос должен стать его капитаном.
«Серхио Рамос станет настоящим лидером этой команды. И я пойду даже дальше: он должен стать капитаном «Пари Сен-Жермен». По одной простой причине: этот парень всегда побеждал», — цитирует Ротена RMC.
Ранее стало известно, что Рамос быстро наладил общение со многими футболистами парижской команды, однако ему не удалось добиться тёплых отношений с Месси. Рамос выступал за «Реал Мадрид» с 2005 по 2021 год, а Месси представлял «Барселону» с 2003 по 2021 годы.
Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.
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