Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жером Ротен: Серхио Рамос должен стать капитаном «ПСЖ», он всегда побеждал

Жером Ротен: Серхио Рамос должен стать капитаном «ПСЖ», он всегда побеждал
Комментарии

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен поделился мнением, что защитник клуба Серхио Рамос должен стать его капитаном.

«Серхио Рамос станет настоящим лидером этой команды. И я пойду даже дальше: он должен стать капитаном «Пари Сен-Жермен». По одной простой причине: этот парень всегда побеждал», — цитирует Ротена RMC.

Ранее стало известно, что Рамос быстро наладил общение со многими футболистами парижской команды, однако ему не удалось добиться тёплых отношений с Месси. Рамос выступал за «Реал Мадрид» с 2005 по 2021 год, а Месси представлял «Барселону» с 2003 по 2021 годы.

Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.

Новость по теме
Месси и Рамос не стали друзьями в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021