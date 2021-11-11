Тренер сборной Хорватии: сначала – Мальта, только потом можем думать о России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 с национальной командой Мальты. Игра состоится сегодня, 11 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

«Мы знаем, что две победы отделяют нас от чемпионата мира в Катаре, и наши мысли сосредоточены на Мальте. Это соперник, которого мы максимально уважаем, но, конечно же, мы фавориты в этой игре, потому что мы лучше в каждом компоненте. Однако мы должны показать это на поле и сыграть хорошую и серьёзную игру. Нужно набраться терпения, важны только три очка, менее важно, как их получить. Итак, сначала Мальта, и только потом мы можем думать о России.

Против Мальты нам в первую очередь нужны нападающие, мы выберем атакующую стратегию. Лука Модрич? Тренировался, все было хорошо, но вирус, конечно, оставил на нем небольшой след. Однако я не сомневаюсь, что Лука будет в порядке и, если все пойдет хорошо, он начнет игру против Мальты.

Было бы неплохо начать игру быстрым голом, но самое главное — не нервничать, если этого не произойдет. Ни в коем случае нельзя впадать в нервозность и панику, если мы не забиваем гол вовремя. Я сказал игрокам, что мы должны быть храбрыми, и в то же время я думаю, что мы должны преодолеть все соблазны, с которыми мы можем столкнуться.

Если мы посмотрим на наши последние пять игр, энергия действительно высока. В нашем составе много молодых игроков, которые полны энтузиазма и мотивации. Так что для поездки в Катар не нужен более серьезный мотив, чем чемпионат мира», — приводит слова Далича сайт Хорватского футбольного союза.