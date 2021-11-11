Россия — Кипр: где и во сколько смотреть прямую трансляцию отборочного матча ЧМ-2022

Сегодня, 11 ноября, в матче 9-го тура отборочного турнира на чемпионат мира – 2022 сборная России встретится с национальной командой Кипра. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Кипр. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Россия 1» и «Матч Премьер».
Матч Россия – Кипр обслужит бригада арбитров из Польши во главе с Даниелем Стефански. В роли ассистентов выступят Давид Голис и Михал Обукович. Резервный судья – Дамиан Сильвестшак. За VAR будут отвечать Павел Рачковски и Кжиштоф Мырмус.
Напомним, сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков за 8 матчей. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Кипр (5) – на последнем, шестом месте.
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