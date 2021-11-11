Россия — Кипр: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 20:00

Сегодня, 11 ноября, сборная России примет на своём поле национальную команду Кипра в матче 9-го тура отбора на ЧМ-2022. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча национальных команд России и Кипра. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Россия 1» и «Матч Премьер».
Встречу обслужит польская бригада арбитров, которую возглавит Даниэль Стефански. Ассистировать ему будут Давид Голис и Михал Обукович. Резервный судья – Дамиан Силвестжак. За VAR будут отвечать Павел Рачковски и его ассистент Криштоф Мырмус.
Напомним, после восьми матчей квалификации ЧМ-2022 сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Кипр (5) – на последнем, шестом месте. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
- 11 ноября 2021
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