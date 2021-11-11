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Россия — Кипр: прямая трансляция матча на телеканале «Россия 1»

Россия — Кипр: прямая трансляция матча на телеканале «Россия 1»
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Сегодня, 11 ноября, сборная России встретится с национальной командой Кипра. Матч 9-го тура отборочного турнира на чемпионат мира – 2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Кипр. В прямом эфире игру будут транслировать телеканалы «Россия 1» и «Матч Премьер».

Встречу России и Кипра обслужит судейская бригада из Польши. В роли главного арбитра выступит Даниэль Стефански. Помогать ему будут ассистенты Давид Голис и Михал Обукович. Резервный судья – Дамиан Сильвестшак. За VAR будут отвечать Павел Рачковски и Криштоф Мырмус.

Напомним, после восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 19 очков и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

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