Агбонлахор рассказал о плане владельцев «Астон Виллы» в случае назначения Джеррарда

Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор рассказал о задачах, которые будут стоять перед Стивеном Джеррардом в случае его назначения на пост главного тренера бирмингемского клуба.

«Джеррарду нужно заставить этих футболистов играть, потребовать подписать новичков и постараться закончить сезон в топ-10. Думаю, сейчас болельщики «Астон Виллы» будут согласны на место в десятке. Может быть, ему удастся взять пару игроков, обменять пару и избавиться от нескольких. Тогда можно будет замахнуться на попадание в шестёрку в следующем сезоне. Этого хотят владельцы клуба. Если они возьмут Джеррарда, то таков будет их план на ближайшие 2-3 года. Они будут стремиться попасть в еврокубки», — цитирует Агбонлахора talkSPORT.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Астон Вилла» занимает 16-е место.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»:

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