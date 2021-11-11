Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агбонлахор рассказал о плане владельцев «Астон Виллы» в случае назначения Джеррарда

Агбонлахор рассказал о плане владельцев «Астон Виллы» в случае назначения Джеррарда
Комментарии

Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор рассказал о задачах, которые будут стоять перед Стивеном Джеррардом в случае его назначения на пост главного тренера бирмингемского клуба.

«Джеррарду нужно заставить этих футболистов играть, потребовать подписать новичков и постараться закончить сезон в топ-10. Думаю, сейчас болельщики «Астон Виллы» будут согласны на место в десятке. Может быть, ему удастся взять пару игроков, обменять пару и избавиться от нескольких. Тогда можно будет замахнуться на попадание в шестёрку в следующем сезоне. Этого хотят владельцы клуба. Если они возьмут Джеррарда, то таков будет их план на ближайшие 2-3 года. Они будут стремиться попасть в еврокубки», — цитирует Агбонлахора talkSPORT.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Астон Вилла» занимает 16-е место.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»:

Лучшие фотографии АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Новость по теме
Стэн Коллимор — о возможном назначении Джеррарда тренером «Астон Виллы»: плохо не будет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021