Стивен Джеррард возглавил «Астон Виллу»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером английской «Астон Виллы». Ранее специалист возглавлял шотландский «Рейнджерс».

«Футбольный клуб «Астон Вилла» рад объявить о назначении Стивена Джеррарда нашим новым главным тренером», — написала пресс-служба «Астон Виллы» в «Твиттере».

Напомним, «Астон Вилла» набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Ранее СМИ сообщали, что Джеррард подпишет с «Астон Виллой» контракт сроком на три года. Финансовые детали сделки не разглашаются — известно лишь, что Стивен стал самым высокооплачиваемым тренером в истории «львов».

Примечательно, что ровно через месяц, 11 декабря, «Астон Вилле» предстоит провести выездной матч с «Ливерпулем», за который Джеррард выступал львиную долю своей карьеры игрока. Игра состоится на «Энфилде» и начнётся в 17:00 мск.

В последнем матче АПЛ «Астон Вилла» уступила «Саутгемптону» со счётом 0:1.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»