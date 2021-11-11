Источник: «Спартак» проведёт переговоры с агентом Витории по разрыву контракта

Махмуд Абубакар, представитель главного тренера «Спартака» Руя Витории, прибудет в Москву для переговоров о расторжении контракта наставника с красно-белыми к концу двухнедельной паузы в розыгрыше Российской Премьер-Лиги, сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, португальский специалист покинет «Спартак» в декабре.

Московский «Спартак» под руководством Руя Витории набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.

Напомним, Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Контракт португальского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.