Российский тренер клуба ФНЛ-2 провёл послематчевую пресс-конференцию на английском языке

Илья Гердт, российский тренер клуба «Тверь», выступающего в Футбольной национальной лиге – 2, провёл послематчевую пресс-конференцию на английском языке. Его клуб в матче 21-го тура ФНЛ-2 дома переиграл московский «Кайрат» со счетом 3:0.
Илья Гердт является тренером по физподготовке «Твери», но в этой встрече исполнял обязанности наставника. Ответы Гердта на русский, а также вопросы журналистов на английский переводил администратор команды Александр Аверьянов.
2 апреля 2020 года Правительство Тверской области подписало распоряжение о создании профессионального футбольного клуба «Тверь». С этого сезона-2020/2021 клуб выступает в третьем по силе дивизионе России. До 2017 года Тверскую область в первенстве ПФЛ представлял футбольный клуб «Волга», созданный в 1957 году. В свой 60-летний юбилей он был расформирован из-за отсутствия финансирования.
- 11 ноября 2021
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