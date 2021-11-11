Погба хочет получать в «Манчестер Юнайтед» больше, чем Роналду

Французский полузащитник Поль Погба готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» только при одном условии: «красные дьяволы» должны сделать его самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Погба хочет получать даже больше, чем на данный момент зарабатывает Криштиану Роналду, информирует Manchester Evening News со ссылкой на L’Equipe.

Согласно сведениям источника, Погба хочет получать в «Манчестер Юнайтед» около € 585 тыс. в неделю. По действующему контракту, который истекает следующим летом, Поль зарабатывает вдвое меньше.

Если «Манчестер Юнайтед» и Погба не пролонгируют соглашение, футболист сможет вести переговоры с другими клубами, начиная с 1 января 2022 года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба провёл 9 матчей и сделал 7 результативных передач.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: