Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев высказался о каминг-аутах в футболе

Газзаев высказался о каминг-аутах в футболе
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался по поводу расизма и сексуальных меньшинств в современном футболе.

«Могу твёрдо сказать, что никакого расизма в России нет, потому что в России проживает 193 национальности, которые говорят на 277 языках и диалектах. И мы уважаем вероисповедание, культуру, историю, обычаи всех народов. Это у нас в Конституции записано.

Каминг-ауты в футболе? За время моей тренерской и игровой карьеры такие вопросы никогда не поднимались, и их не было. Сейчас мир меняется», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, 27 октября австралийский футболист «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло совершил каминг-аут. Это первый профессиональный игрок высших дивизионов, открыто объявивший, что является геем. Многие клубы и деятели спорта поддержали футболиста.

Новость по теме
Футболист австралийской «Аделаиды Юнайтед» совершил каминг-аут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021