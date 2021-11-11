Газзаев высказался о каминг-аутах в футболе

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался по поводу расизма и сексуальных меньшинств в современном футболе.

«Могу твёрдо сказать, что никакого расизма в России нет, потому что в России проживает 193 национальности, которые говорят на 277 языках и диалектах. И мы уважаем вероисповедание, культуру, историю, обычаи всех народов. Это у нас в Конституции записано.

Каминг-ауты в футболе? За время моей тренерской и игровой карьеры такие вопросы никогда не поднимались, и их не было. Сейчас мир меняется», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, 27 октября австралийский футболист «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло совершил каминг-аут. Это первый профессиональный игрок высших дивизионов, открыто объявивший, что является геем. Многие клубы и деятели спорта поддержали футболиста.