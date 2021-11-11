В «Эвертоне» прокомментировали слухи, что «Монако» запросил за переход Головина € 46 млн

Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс прокомментировал слухи, что «Монако» запросил у «ирисок» € 46 млн за переход полузащитника «Монако» Александра Головина. Сообщалось, что в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер ливерпульцев Рафаэль Бенитес.

«Информация, что «Монако» запросил у нас за Головина € 46 миллионов — это абсолютная чушь», — цитирует Брандса «Спорт-экспресс».

В прошлом сезоне 25-летний футболист провёл 21 матч во французской Лиге 1 и совершил 14 результативных действий, забив 5 мячей и отдав 9 голевых передач. В сезоне-2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 16 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 28 млн.