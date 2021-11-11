Товарищеский матч Украины и Болгарии в Одессе под угрозой срыва из-за загоревшейся арены

В Одессе горит стадион, на котором должен состояться товарищеский матч между национальными командами Украины и Болгарии, сообщает «Корреспондент.net». За несколько часов до начала поединка арену «Черноморец» окутал густой дым. Про пожар на стадионе активно рассказывают и в социальных сетях. Официально об отмене поединка пока что не сообщается.
Товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии должен состояться сегодня, 11 ноября. Старт встречи – 20:30 мск.
12 октября сборная Украины проводила свой последний матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Боснии и Герцеговины (1:1). Лидером группы D остаётся сборная Франции, которая в шести матчах набрала 12 очков. Второе место удерживает Украина, имеющая 9 очков по итогам семи матчей.
- 11 ноября 2021
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