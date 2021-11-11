Жамалетдинов приступил к тренировкам по индивидуальной программе

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов начинает тренироваться по индивидуальной программе после повреждения, сообщает пресс-служба клуба. Футболист уже прибыл в Уфу и находится на базе. Ранее Жамалетдинов был прооперирован в Мюнхене. Хирургическое вмешательство прошло успешно.
Напомним, Жамалетдинов перешёл из ЦСКА в «Уфу» в 2020 году. Сумма трансфера нападающего составила € 270 тыс. Жамалетдинов провёл за армейцев 41 матч, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги за «Уфу» и не сумел отметиться результативными действиями.
«Уфа» набрала 14 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером первенства является «Зенит» из Санкт-Петербурга (29).
- 11 ноября 2021
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