Миранчук может стать первой покупкой Шевченко в «Дженоа»

Российский полузащитник Алексей Миранчук по-прежнему близок к уходу из «Аталанты» в зимнее трансферное окно. В борьбу за право подписания футболиста включился «Дженоа», информирует Calciomercato.

Согласно сведениям источника, Миранчук может стать первым приобретением новоиспечённого наставника «грифонов» Андрея Шевченко у руля команды. Руководство «Дженоа» готово выделить украинскому специалисту средства на укрепление состава. Шевченко всерьёз рассматривает кандидатуру Миранчука.

Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Сассуоло» и «Сампдории».

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.