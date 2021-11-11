КДК отменил красную карточку капитану «Волгаря» за потасовку с партнёром по команде

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что орган отменил красную карточку капитану «Волгаря» Роману Локтионову за потасовку с партнёром по команде.



«КДК на основании решения ЭСК отменил красную карточку Роману Локтионову, но было иное нарушение – он оскорбил официальных лиц матча. За это он дисквалифицирован на две игры», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, в матче 21-го тура ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» принимал на своём поле астраханский «Волгарь». Встреча завершилась минимальной победой гостей (1:0). На 60-й минуте встречи произошёл резонансный эпизод – капитан «Волгаря» Роман Локтионов получил красную карточку за потасовку с одноклубником. Футболист на правах капитана в грубой форме отчитывал Артёма Юсупова за неудачные действия в обороне и даже дал партнёру по команде подзатыльник.

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