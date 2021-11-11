У Кьеллини диагностировали воспаление ахиллова сухожилия, он пропустит матч со Швейцарией
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Капитан «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини получил травму. У ветерана-защитника диагностировали воспаление ахиллова сухожилия. Из-за проблем со здоровьем он был выведен из состава сборной Италии на матч квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Швейцарии, который состоится завтра, 12 ноября.
Кьеллини уже прилетел в Турин, где он пройдёт обследование и приступит к лечению. Его состояние будут оценивать в ежедневном режиме.
Пока неизвестно, в течение какого времени будет отсутствовать Кьеллини. Травма носит довольно деликатный характер, защитнику потребуется время, чтобы снять воспаление. Примечательно, что сборная Италии на ноябрьские матчи также потеряла Чиро Иммобиле, Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини.
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