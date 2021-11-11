Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Кьеллини диагностировали воспаление ахиллова сухожилия, он пропустит матч со Швейцарией

У Кьеллини диагностировали воспаление ахиллова сухожилия, он пропустит матч со Швейцарией
Комментарии

Капитан «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини получил травму. У ветерана-защитника диагностировали воспаление ахиллова сухожилия. Из-за проблем со здоровьем он был выведен из состава сборной Италии на матч квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Швейцарии, который состоится завтра, 12 ноября.

Кьеллини уже прилетел в Турин, где он пройдёт обследование и приступит к лечению. Его состояние будут оценивать в ежедневном режиме.

Пока неизвестно, в течение какого времени будет отсутствовать Кьеллини. Травма носит довольно деликатный характер, защитнику потребуется время, чтобы снять воспаление. Примечательно, что сборная Италии на ноябрьские матчи также потеряла Чиро Иммобиле, Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини.

Новость по теме
«Надеемся, нас услышат». Кьеллини призвал пересмотреть футбольный календарь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021