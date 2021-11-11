Серхи Роберто и Педри возобновили тренировки в «Барселоне»

Полузащитники «Барселоны» Педри и Серхи Роберто возобновили тренировки, сообщает пресс-служба команды. Оба игрока уже работают на траве и близки к полному восстановлению.
Ожидается, что оба футболиста будут готовы к выходу на поле в следующем матче «Барселоны» после перерыва на игры сборных. В следующем туре «Барселона» в дерби сыграет с «Эспаньолом».
Педри в нынешнем сезоне из-за травм принял участие лишь в двух матчах Примеры. Из-за мышечного повреждения он не выходил на поле с сентября. Серхи Роберто пропустил три последних матча команды. У него также возникли проблемы с мышцами.
В данный момент в лазарете «Барсы» находятся 9 игроков. У пяти из них мышечные проблемы – у Дембеле, Гонсалеса, Пике, Гарсии и Фати. Нето болеет гриппом, Агуэро имеет проблемы с сердцем, Брейтуэйту сделали операцию на колено, и он проходит курс восстановления, а Дест испытывает боли в спине.
- 11 ноября 2021
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