«Рома» постарается приобрести зимой защитника «Манчестер Юнайтед» Дало

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало входит в сферу интересов «Ромы», сообщает Calciomercato. По данным источника, зимой римляне попытаются приобрести игрока.
В минувшем сезоне 23-летний футболист уже выступал в Италии, но тогда он защищал цвета «Милана» на правах аренды. За миланский клуб он провёл 33 матча, забил два мяча и сделал три результативные передачи.
После аренды в «Милан» Дало вернулся в «Манчестер Юнайтед». Но в нынешнем сезоне он пока провёл лишь шесть матчей во всех турнирах.
В случае перехода в «Рому» он воссоединится с Жозе Моуринью, с которым работал в «Манчестер Юнайтед». В настоящее время португалец возглавляет «Рому». Когда Моуринью был главным тренером «Манчестер Юнайтед», Дало было лишь 19 лет. Под его руководством он принял участие в 16 матчах.
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