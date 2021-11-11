Геннадий Орлов поставил Малкома выше Головина

Российский спортивный журналист Геннадий Орлов сравнил полузащитника «Монако» Александра Головина и футболиста петербургского «Зенита» Малкома.



«Малком выше Головина по техническим возможностям. У него и скорость выше, он и забить может больше. Тут смотря как сравнивать. Травмы мешают и одному и другому. Но, конечно, приоритет бразильцу», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В сезоне-2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 16 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 28 млн.

Малком в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.