Геннадий Орлов поставил Малкома выше Головина
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Российский спортивный журналист Геннадий Орлов сравнил полузащитника «Монако» Александра Головина и футболиста петербургского «Зенита» Малкома.
«Малком выше Головина по техническим возможностям. У него и скорость выше, он и забить может больше. Тут смотря как сравнивать. Травмы мешают и одному и другому. Но, конечно, приоритет бразильцу», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
В сезоне-2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 16 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 28 млн.
Малком в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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