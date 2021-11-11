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Гарри Кейн — о летних переговорах с «Манчестер Сити»: я хорошо справился с ситуацией

Гарри Кейн — о летних переговорах с «Манчестер Сити»: я хорошо справился с ситуацией
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Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн рассказал о переговорах с «Манчестер Сити». Во время летнего трансферного окна «горожане» пытались приобрести игрока, но «Тоттенхэм» в итоге отклонил предложение.

«Впервые со мной такое действительно происходило. Но подобные вещи — часть жизни игрока высокого уровня. Думаю, что я хорошо справился с ситуацией», — цитирует Кейна The Athletic.

По ходу сезона «Тоттенхэм» уже сменил главного тренера. В отставку был отправлен Нуну Эшпириту Санту, его место занял Антонио Конте.

Напомним, «Тоттенхэм» и Конте подписали контракт до лета 2023 года с возможностью продления. Ранее итальянский специалист работал в английской Премьер-лиге с «Челси».

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 15 очков в 10 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (25).

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