АПЛ представила календарь на новый сезон, зимой будет введён перерыв из-за ЧМ-2022

Английская Премьер-лига представила календарь на сезон-2022/2023. В календаре предусмотрена зимняя пауза на время проведения чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Из-за необычного времени проведения турнира европейским чемпионатам придётся значительно изменить календари.



Новый сезон в АПЛ начнётся 6 августа, на неделю раньше обычного. Чемпионат будет прерван 12-13 ноября.



После этого игроки присоединятся к сборным и будут готовиться к чемпионату мира, который завершится 18 декабря. Чемпионат в Англии возобновится уже в боксинг дэй, 26 декабря. Некоторые футболисты фактически не получат возможность для отдыха после турнира. По крайней мере, это будет касаться игроков, чьи сборные дойдут до финальных стадий.



Завершится розыгрыш АПЛ 28 мая, на неделю позже, чем обычно. Предполагается, что футболисты получат дополнительный отдых летом, так как крупных турниров в это время не будет.