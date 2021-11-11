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Мичел Сальгадо: Головин способен играть в Ла Лиге

Мичел Сальгадо: Головин способен играть в Ла Лиге
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Бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине. Испанец предположил, что российский футболист смог бы заиграть в Примере.

«В составе сборной Кипра я не вижу никого, кто мог бы заиграть в чемпионате Испании. А вот Головин способен играть в Ла Лиге. Смолов уже выступал в «Сельте», забивал голы. Он не нашёл себя и вернулся в Россию, но это футболист с очень хорошими качествами», — сказал Сальгадо на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Ранее сообщалось, что Головиным интересуется английский клуб «Эвертон». «Монако» оценил россиянина для «Эвертона» в € 46 млн. Трансфер, запланированный на январь, может сорваться из-за высокой цены игрока. В услугах Головина лично заинтересован главный тренер ливерпульцев Рафаэль Бенитес. В прошлом сезоне 25-летний футболист провёл 21 матч во французской Лиге 1 и совершил 14 результативных действий, забив 5 мячей и отдав 9 голевых передач.

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