Сальгадо оценил решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

Бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо поделился мнением о российском нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.
«Конечно, я знаю Дзюбу. Это большой нападающий. 33 года — серьёзный возраст. Думаю, ему уже хочется сосредоточиться на выступлениях за клуб. Он стремится отдыхать между играми в «Зените», чтобы потом больше помогать клубу. И поэтому Артём решил не играть в сборной. Он и в клубе не играет? Ну тогда не знаю. Мне хотелось его оправдать», — сказал Сальгадо на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Недавно Артём Дзюба забил очередной мяч в матче 13-го тура РПЛ с московским «Динамо». При счёте 2:1 в пользу питерцев Дзюба с близкого расстояния добил мяч в ворота и увеличил преимущество своей команды. Форвард «Зенита» установил новый рекорд, забив свой 144-й мяч в РПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Олегу Веретенникову, который забил за карьеру 143 мяча.
- 11 ноября 2021
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